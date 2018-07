Fußball statt Krise: Vereinte Nationen im WM-Fieber

Unterhaltsames

New York (dpa) - Verzweifelte Aufschreie und Kopfschütteln, Jubelrufe und Beifall sind seit einigen Wochen am Hauptsitz der Vereinten Nationen (UN) in New York immer häufiger zu hören und zu sehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018