Henry, Olic und Taffarel: Frühere Stars als WM-Nebenmänner

Ex-Profis bringen sich ein

Moskau (dpa) - Mit seinem Job bei der Fußball-WM in Russland verdient Thierry Henry kein Geld. Die 50.000 Euro Jahresgehalt spendet der ehemalige Weltklasse-Torjäger und Multi-Millionär an wohltätige Organisationen, seine Aufgabe als Co-Trainer Belgiens sieht Henry ganz anders an.

Copyright © mittelhessen.de 2018