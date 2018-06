IOC-Präsident Bach wird Finale der WM in Russland besuchen

15. Juli in Moskau

München (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach wird das Endspiel der Fußball-WM in Russland besuchen. «Ich werde zum Finale gehen», sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Verleihung des sogenannten Signs Award in München.

