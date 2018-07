Katar-WM doch mit 48 Teams? Gastgeber: Ausweitung «machbar»

Turnier 2022

Moskau (dpa) - Eigentlich waren die Pläne für eine XXL-WM mit 48 Teams in Katar 2022 schon fast vom Tisch. Doch mit einem überraschenden Angebot heizen die Organisatoren der ersten Weltmeisterschaft in der arabischen Welt die Spekulationen über eine Ausweitung des Turniers wieder an.

Copyright © mittelhessen.de 2018