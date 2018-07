Neymar vor Mexiko-Probe: Schauspielerei oder Extraklasse?

Brasiliens Superstar

Sotschi (dpa) - Neymar ist so gut drauf, was soll denn jetzt noch schiefgehen? Der Superstar der Brasilianer lacht ausgelassen wie noch nie bei dieser WM in Russland. Er postet Videos und Fotos mit seinem kleinen Sohn, der sogar beim Training der Seleção mitspielen durfte.

