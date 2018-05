Peruanischer Präsident fordert Hilfe für gesperrten Guerrero

Dopingvergehen

Lima (dpa) - Perus Präsident Martin Vizcarra will dem wegen Dopings gesperrten Ex-Bundesliga-Profi Paolo Guerrero doch noch zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland verhelfen.

Copyright © mittelhessen.de 2018