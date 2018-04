RB-Angreifer Werner: In Stimmung fürs große Ziel Weltmeister

Leipziger Torjäger

Leipzig (dpa) – Timo Werner kommt schon in WM-Stimmung, die eigenen Ziele will der Confed-Cup-Torschützenkönig in knapp zwei Monaten in Russland hinten anstellen.

Copyright © mittelhessen.de 2018