Russland peilt den Gruppensieg an - Ronaldo gegen Ex-Coach

Der Tag bei der Fußball-WM

Moskau (dpa) - Cristiano Ronaldo will mit Portugal die letzten Zweifel am Einzug in das WM-Achtelfinale beseitigen. Gegen den Iran würde dem Superstar mit Fußball-Europameister Portugal in Saransk (20.00 Uhr MESZ) schon ein Remis reichen. Doch Ronaldo will sicher mehr.

Copyright © mittelhessen.de 2018