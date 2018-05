Salah führt Ägyptens vorläufiges WM-Aufgebot an

29 Spieler

Kairo (dpa) - Stürmerstar Mohamed Salah vom FC Liverpool führt das vorläufige WM-Aufgebot der Nationalmannschaft Ägyptens an. Der argentinische Trainer Héctor Cúper berief insgesamt 29 Spieler in seinen Kader für die Endrunde in Russland.

