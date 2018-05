Spanien-Coach verschiebt Bekanntgabe des WM-Kaders

Wegen Iniesta

Madrid (dpa) - Der spanische Fußballnationalcoach Julen Lopetegui wird seinen Kader für die WM in Russland erst am kommenden Montag bekanntgeben - und nicht, wie ursprünglich geplant, am Freitag.

