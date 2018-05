Visums-Verweigerung für Seppelt - Freitag: «skandalös»

Empörung

Berlin (dpa) - Die Verweigerung des Visums für den ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt zur Fußball-WM in Russland ist in Deutschland auf massive Kritik gestoßen. Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Dagmar Freitag, nahm den Fußball-Weltverband in die Pflicht.

