WM-Helden in Paris und Zagreb erwartet

Feiern nach dem Finale

Paris (dpa) - Frankreich in Feierlaune: Die frisch gekürten Fußball-Weltmeister werden heute zurück auf heimischem Boden erwartet. Präsident Emmanuel Macron will der französischen Nationalelf einen Empfang in seinem prachtvollen Amtssitz in Paris bereiten, wie der Élysée-Palast mitteilte.

Copyright © mittelhessen.de 2018