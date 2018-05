«Welt»: Kanzlerin Merkel reist am Sonntag zum DFB-Team

Stippvisite

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag im Trainingslager in Südtirol besuchen. Das berichtete die Tageszeitung «Die Welt». Die Bundesregierung und der Deutsche Fußball-Bund wollten sich am Mittwochabend nicht dazu äußern.

