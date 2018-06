Thomas Hain

Wenn Flick laut Musik hört

DEUTSCHLAND Löw-Elf soll "brasilianischen Rhythmus umsetzen"

Aus der Belegung der einzelnen noblen Herbergen im Campo Bahia direkt am Atlantikstand macht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) - wie bei so vielem - ein Staatsgeheimnis. Nur soviel verrät Manager Oliver Bierhoff: Er teilt sich eine "Hütte" mit dem Trainerteam. Die Denkfabrik der Nationalmannschaft für die WM in Brasilien. Hier entsteht der Matchplan fürs erste Gruppenspiel am kommenden Montag (18 Uhr MESZ) in Salvador gegen Portugal.

Copyright © mittelhessen.de 2014