Zweites Spiel für WM-Gastgeber - Bayern-Duo im Einsatz

Ausblick

Moskau (dpa) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland stehen heute die ersten Spiele der Gruppe H mit reichlich Bundesliga-Beteiligung an. Der WM-Gastgeber strebt nach seinem erfolgreichen Auftakt auch gegen Ägypten einen Sieg an.

