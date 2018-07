A1: Toter und Schwerverletzte bei mehreren Lkw-Unfällen

Hagen (dpa) - Bei zwei Unfällen auf der A1 in Nordrhein-Westfalen sind ein Mann getötet und mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer war laut Polizei nahezu ungebremst in ein Stauende mit drei anderen Lastern gefahren. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Lastwagens unmittelbar am Stauende wurde durch den Aufprall getötet. Die beiden Lkw-Fahrer in den Fahrzeugen davor zogen sich leichte und schwere Verletzungen zu. Bereits gestern Mittag war die A1 bei Wuppertal stundenlang gesperrt, nachdem ein Lkw auf einen mit Kohlenstaub beladenen Silozug aufgefahren war.