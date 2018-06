Abschlusstag bei «Rock am Ring» und «Rock im Park»

Nürburg/Nürnberg (dpa) - Zehntausende Fans sind bei den Musik-Spektakeln in der Eifel und in Nürnberg in den letzten Festivaltag gestartet. Die «Ring»-Besucher können sich unter anderem auf Konzerte der Headliner Foo Fighters und Gorillaz freuen. Auf dem Zeppelinfeld in Franken steht als Haupt-Act die britische Rockband Muse auf dem Programm. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dürfte es zumindest in Nürnberg ein sonniges Finale werden. Seit Freitag hatten Dutzende Musiker auf jeweils drei Bühnen für die Fans gespielt - am Nürburgring bei durchwachsenem Festival-Wetter.