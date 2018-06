Ali B. offenbar doch über Flughafen in den Irak eingereist

Erbil (dpa) - Der Tatverdächtige im Fall der 14-jährigen Susanna ist nach Angaben eines lokalen Polizeioffiziers doch mit dem Flugzeug in den Irak gekommen. Bei seiner Einreise am Flughafen Erbil sei Ali B. noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, so dass den lokalen Sicherheitskräften keine Informationen vorgelegen hätte, sagte der Polizeioffizier der dpa. Ali B. sei am Freitag in der Stadt Zakho festgenommen worden. Der Polizeioffizier korrigierte damit frühere Informationen lokaler Sicherheitskräfte, wonach Ali B. über den Landweg in den Irak eingereist sei.