Amerikanisch-europäischer Zollstreit vor Entscheidung

Paris (dpa) - Im Zollstreit zwischen Europa und USA naht die Entscheidung: Bundeswirtschaftsminister Altmaier hielt nach einem Gespräch mit US-Wirtschaftsminister Ross ein Einlenken der Amerikaner für nicht vollends ausgeschlossen. Man wisse nicht «mit endgültiger Sicherheit», wie die Entscheidung von US-Präsident Trump ausgehen werde, sagte er in Paris. Ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Malmström und Ross brachte keinen Durchbruch. Es sei jetzt am Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Entscheidung zu treffen, so eine Sprecherin von Malmström.