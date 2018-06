Anleger verdrängen vorerst Sorgen

New York (dpa) - Die US-Börsen haben moderate Gewinne eingefahren. Die Anleger legten ihre Sorgen wegen des globalen Handelskonflikts vorerst in die Schublade. Stattdessen sorgte kurzfristig eine frische Ölpreisrally auch für Auftrieb am Aktienmarkt. Der Dow Jones Industrial ging mit einem kleineren Aufschlag von 0,12 Prozent auf

24 283 Zähler aus dem Handel. Der Eurokurs konnte im US-Handel wieder etwas zulegen und notierte zuletzt bei 1,1651 US-Dollar.