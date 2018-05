Arbeitsminister Heil warnt SPD vor Panik wegen Umfragetiefs

Berlin (dpa) - Trotz der erneuten Regierungsbeteiligung und einer neuen Parteiführung sinkt die SPD weiter in der Wählergunst - Arbeitsminister Hubertus Heil ermahnt seine Partei, mit klarer Linie und Geschlossenheit Vertrauen zurückzugewinnen. «Ich finde, dass Angst und Panik immer ein falscher Ratgeber ist in der Politik», sagte Heil der dpa. Man müsse die Fragen anpacken, die für das Land wichtig seien, «die den Menschen wirklich unter den Nägeln brennen». Wie etwa die Zukunft der Arbeit, die Renten und Fairness am Arbeitsmarkt.