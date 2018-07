Argentinischer Schiedsrichter Pitana pfeift WM-Finale

Moskau (dpa) - Nach dem Eröffnungsspiel leitet der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana auch das Finale bei der Fußball-WM in Russland. Der 43-Jährige wurde vom Weltverband FIFA für das Duell von Frankreich und Kroatien am Sonntag in Moskau nominiert. Pitana ist der zweite Argentinier nach Horacio Elizondo, der ein Endspiel bei der Weltmeisterschaft pfeifen darf. Für die Franzosen könnte das ein schlechtes Omen sein: Elizondo leitete 2006 die Final-Niederlage der Équipe Tricolore gegen Italien.