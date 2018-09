Aufruf zur Besonnenheit in Köthen

Köthen (dpa) - Politiker und Kirchenvertreter haben nach dem Tod eines 22-Jährigen in Köthen zur Besonnenheit aufgerufen. «Ich kann nur appellieren, dass nicht Gewalt mit Gewalt quittiert wird», sagte der Köthener Kreisoberpfarrer Lothar Scholz am Tatort auf einem Spielplatz. Der Landrat des Kreises Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze, sagte: «Wir gehen davon aus, dass der deutsche Rechtsstaat Recht walten lässt. Wir wissen aber noch nicht genau, was passiert ist.» Zwischen zwei Männergruppen hatte es Streit gegeben. Zwei Afghanen wurden wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen.