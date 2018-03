Australien: Nur fünf von mehr als 150 gestrandeten Walen überleben

Perth (dpa) – Nach vergeblichen Versuchen mehr als 150 an der Westküste Australiens gestrandete Wale zurück ins Wasser zu bugsieren, haben nur fünf der Tiere überlebt. Zunächst waren sechs mithilfe von Kränen zu einem anderen Teil des Strandes an der Hamelin Bay gebracht und zurück ins tiefe Wasser geleitet worden, wie der Sender ABC berichtete. Einer von ihnen strandete aber erneut und musste getötet werden. Die Räumung der Tierkadaver könnte mehrere Tage dauern. Die Wale, alles Kurzflossen-Grindwale, werden in der Regel etwa fünf bis sieben Meter lang. Sie wiegen bis zu drei Tonnen.