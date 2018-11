Autofahrer kracht ungebremst gegen parkenden Lkw und stirbt

Widdern (dpa) - Ein Mann ist bei der Fahrt auf einen Autobahnparkplatz in Baden-Württemberg mit seinem Wagen nahezu ungebremst gegen einen falsch abgestellten und unbeleuchteten Lkw gekracht und dabei ums Leben gekommen. Der 48-Jährige habe in der Nacht zu Freitag die Autobahn 81 in Widdern im Landkreis Heilbronn verlassen und auf den Parkplatz einer Raststätte fahren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er offenbar den Lastwagen. Beim Aufprall erlitt der Mann tödliche Verletzungen.