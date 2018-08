Autovermieter Sixt bereitet Komplettangebot per App vor

München (dpa) - Deutschlands größter Autovermieter Sixt will seinen Kunden vielleicht noch dieses Jahr Autovermietung und Carsharing sowie Chauffeurdienste aus einer Hand anbieten. Das Unternehmen wolle seine Mobilitätsangebote bündeln und den Kunden in einer App zur Verfügung stellen, sagte Vorstandschef Erich Sixt in München. An sechs deutschen Flughäfen werde die Technik derzeit getestet. Einen festen Termin für den allgemeinen Start könne er noch nicht nennen, aber es fehle nicht mehr viel. Möglich sei ein Beginn schon in diesem Jahr, sagte Sixt.