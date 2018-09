BGH-Entscheidung zu Sexualmord an Chinesin erwartet

Karlsruhe (dpa) - Nach dem Sexualmord an einer chinesischen Studentin in Dessau entscheidet der Bundesgerichtshof heute, ob das Urteil gegen die Ex-Freundin des Täters rechtskräftig wird. Das Landgericht Dessau-Roßlau hatte gegen die bei der Tat 20-Jährige eine Jugendstrafe von fünfeinhalb Jahren wegen sexueller Nötigung verhängt. Die Staatsanwaltschaft und die Eltern des Opfers streben eine Verurteilung wegen Mordes an. Das Paar hatte die Studentin im Mai 2016 vergewaltigt, sie starb durch massive Gewalt.