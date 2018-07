Bauernverband zieht Zwischenbilanz zur Ernte

Berlin (dpa) - Die deutschen Bauern ziehen heute eine Zwischenbilanz zum Verlauf der Ernte. Angesichts eines viel zu trockenen Frühjahrs in vielen Regionen fürchtet der Bauernverband erhebliche Einbußen. Kürzlich hatte Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied eine Getreideernte «weit unter dem Durchschnitt» vorausgesagt, teilweise seien die Ausfälle existenzbedrohend. Der Verband fordert Hilfen für die Bauern. Darüber will die Bundesregierung allerdings erst nach den Ernteberichten im August entscheiden. In erster Linie sind dafür die Länder zuständig.