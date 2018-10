Bayern: Freie Wähler wollen schnell Koalition mit CSU

München (dpa) - Nach den ersten Sondierungen mit der CSU wollen die Freien Wähler schon am Freitag mit den Koalitionsverhandlungen beginnen. «Ich habe keine roten Linien erkennen können, die unüberwindbar wären», sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Ministerpräsident Markus Söder lobte nach dem Treffen im Landtag in München zwar ebenfalls das «sehr konstruktive» Gespräch. Dabei sei festgestellt worden, dass es ein großes Maß an Übereinstimmungen, aber auch viel Diskussionsbedarf gebe. Söder betonte, dass die CSU nun erstmal mit den Grünen sprechen werde, erst danach werde überlegt, wie es weitergeht.