Bericht: Deutschland fehlt Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung

Düsseldorf (dpa) - In Deutschland fehlen einem Medienbericht zufolge Spezialisten und Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung. «Es ist tatsächlich so, dass die Länder und der Bund über kein einziges Löschflugzeug verfügen», sagte die Sprecherin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn, Marianne Suntrup, der «Rheinischen Post». Der Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen kritisierte, dass es bundesweit an Spezialisten sowie an entsprechender Ausrüstung zur Bekämpfung von Waldbränden mangele.