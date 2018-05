Berlin vergibt Matchball um Volleyball-Meisterschaft

Friedrichshafen (dpa) - Der VfB Friedrichshafen hat im dritten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft seinen ersten Sieg errungen. Die Gastgeber besiegten die Berlin Recycling Volleys in der heimischen ZF-Arena vor knapp 2000 Zuschauern mit 3:1. In einer Partie mit teils spektakulären Ballwechseln konnten die Berliner dem Rekordmeister nur im dritten Satz gefährlich werden. Friedrichshafen kann nun beim nächsten Spiel am Sonntag in Berlin ausgleichen. Die Volleys haben hingegen erneut die Chance, mit einem Sieg die Titelverteidigung perfekt zu machen.