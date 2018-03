Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für März bekannt

Nürnberg (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Arbeitslosenzahlen für März. Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Volkswirte hiesiger Großbanken rechnen mit einer leichten Frühjahrsbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt - allerdings nicht ganz so stark wie in den Vorjahren. Nach ihrer Prognose sank die Arbeitslosigkeit in dem Frühlingsmonat um knapp 75 000 auf 2,47 Millionen Menschen. Das sind rund 190 000 Jobsucher weniger als vor einem Jahr.