Bundesregierung: Milliarden für Künstliche Intelligenz

Potsdam (dpa) - Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2025 zusätzlich drei Milliarden Euro in die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz investieren. «Wir machen mit der KI-Strategie unseren Anspruch deutlich, Deutschland zu einem führenden Standort für Künstliche Intelligenz zu machen, sowohl in der Forschung als auch in der Anwendung», sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier zum Auftakt einer Kabinettsklausur zur Digitalstrategie in Potsdam. Die Regierung gehe davon aus, dass private Investitionen in gleicher Höhe hinzukämen, so dass bis 2025 insgesamt sechs Milliarden zusätzlich investiert würden.