DFB-Chef: Keine schnelle Entscheidung über Löw-Zukunft

Moskau (dpa) - Die Entscheidung über die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw soll erst in den kommenden Tagen fallen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat sich DFB-Präsident Reinhard Grindel noch in der Nacht nach dem WM-K.o. mit Löw in einem Gespräch auf eine weitere Bedenkzeit geeinigt. Darüber hatte zuvor auch die «Sport Bild» berichtet. «Ich habe gestern Abend mit Jogi Löw gesprochen. Wir sind so verblieben, dass wir in den nächsten Tagen besprechen, wie es weitergeht», sagte der DFB-Chef dem Magazin.