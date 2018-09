DFB-Frauen nach 2:0 auf Island auf direktem WM-Kurs

Reykjavik (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen können wieder auf die direkte Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich hoffen. Die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch gewann das WM-Qualifikationsspiel auf Island mit 2:0 und übernahm damit die Tabellenführung in der Gruppe 5 vor den Isländerinnen. Deutschland kann sich am letzten Spieltag am kommenden Dienstag auf den Färöer endgültig den Gruppensieg sichern und so das Ticket für die WM 2019 direkt lösen.