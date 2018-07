Dax baut Plus aus - US-Börsen stützen

Frankfurt/Main (dpa) - Die US-Strafzölle auf chinesische Importe und Pekings Vergeltungsmaßnahmen haben den Dax kalt gelassen. Positive Impulse lieferte dagegen der stärker als erwartet ausgefallene Stellenzuwachs in den USA im Juni samt der davon profitierenden US-Börsen. Der Dax knüpfte letztlich an seine deutlichen Vortagesgewinne an und legte um 0,26 Prozent auf 12 496,17 Punkte zu.

Damit schloss er nicht weit von seinem zum Handelsbeginn erreichten Tageshoch bei etwas über 12 500 Punkten.