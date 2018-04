Diplomat: Russland wartet auf Informationen im Fall Skripal

Moskau (dpa) - Russland wartet im Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal nach eigener Darstellung weiter auf Informationen. «Wir haben auf keine unserer Fragen eine Antwort erhalten», sagte der russische EU-Botschafter Wladimir Tschischow im TV-Sender Rossija-24. Russland hatte eine Liste mit 13 Fragen bei der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen eingereicht. Unter anderem will Russland mehr über die Ermittlungen der OPCW-Experten erfahren. Auch an Großbritannien und Frankreich hatte Russland Fragen gerichtet. Morgen berät der Exekutivrat der OPCW in einer Sondersitzung über den Fall.