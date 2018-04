Dortmund will nach 0:6-Pleite auftrumpfen

Dortmund (dpa) – Trainer Peter Stöger sieht Borussia Dortmund trotz der deutlichen 0:6-Pleite vor einer Woche gegen Bayern München gut gerüstet für den Schlussspurt in der Fußball-Bundesliga. «Wir werden die Spiele so angehen, dass wir die Zielsetzung erreichen», sagte Stöger vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart. In den verbleibenden sechs Saisonpartien soll die Teilnahme an der Champions League perfekt gemacht werden. «Wir haben wichtige Spiele ordentlich hingekriegt. Das werden wir am Sonntag auch schaffen», meinte der Coach.