Dreijährige per Telefon-Anleitung wiederbelebt

Hamburg (dpa) - Mithilfe von Anweisungen am Telefon hat eine Mutter in Hamburg ihre Tochter wiederbelebt. Die Dreijährige hatte einen Fieberkrampf erlitten und bekam keine Luft mehr, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Herz des Mädchens hörte auf zu schlagen. Die Frau wählte den Notruf und ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle erklärte ihr dann, was sie tun solle, um ihr Kind wiederzubeleben. Das Herz der Dreijährigen schlug wieder, als der Notarzt eintraf. Mutter und Kind wurden ins Krankenhaus gebracht.