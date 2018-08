Dreijähriger Junge tot in Pool gefunden

Coswig (dpa) - Ein drei Jahre alter Junge ist tot in einem Pool in Coswig in Sachsen-Anhalt entdeckt worden. Das Kind habe am Nachmittag unbemerkt das Haus verlassen, in dem seine Familie zu Besuch war, teilten die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizei mit. Die Angehörigen des Kindes hätten noch versucht, es wiederzubeleben, hieß es. Auch Rettungskräfte leiteten eine Reanimation ein, doch ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jungen feststellen. Es seien nun Ermittlungen zur Klärung der Todesursache eingeleitet worden, hieß es.