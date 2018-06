EU-Gipfel in Brüssel begonnen: Migrationsstreit im Zentrum

Brüssel (dpa) - Beherrscht vom Streit über die Asylpolitik hat der EU-Gipfel in Brüssel begonnen. Unter hohem Erfolgsdruck sucht Kanzlerin Angela Merkel dort nach einem Ausweg aus dem erbitterten Asylstreit mit der CSU. Bis zum Wochenende will sie eine europäische Lösung präsentieren, die Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer vom nationalen Alleingang bei Zurückweisungen von mehr Migranten an der deutschen Grenze abhält. Merkel unterstrich den Schutz der europäischen Außengrenzen als vorrangiges Ziel der Flüchtlingspolitik.