Erdogan: Saudischer Staatsanwalt kommt in die Türkei

Istanbul (dpa) - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Besuch eines «hochrangigen saudischen Staatsanwalts» in der Türkei angekündigt. Er soll an diesem Sonntag ankommen und seinen türkischen Kollegen treffen, der die Tötung des kritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat des Königreichs untersucht, sagte Erdogan bei einer Versammlung seiner Regierungspartei AKP in Ankara. Erdogan mahnte, Saudi-Arabien müsse klären, wer den Befehl für die Tat gegeben habe.