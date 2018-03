Erdogan: Zentrum von Afrin unter türkischer Kontrolle

Istanbul (dpa) - Die türkische Armee und mit ihr verbündete Rebellen haben nach Angaben von Staatspräsident Erdogan das Zentrum der nordwestsyrischen Stadt Afrin unter ihre Kontrolle gebracht. Es würden jetzt die türkische Fahne und die der Freien Syrischen Armee in der Stadt wehen, so Erdogan. Nun werde das Gebiet von Minen und Sprengsätzen gesäubert. In den vergangenen Tagen waren angesichts der türkischen Offensive Zehntausende Menschen aus Afrin geflohen. Nach Angaben der Beobachtungsstelle harren jedoch noch immer tausende Zivilisten in der Stadt aus.