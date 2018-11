Erklärung zum Brexit steht

Brüssel (dpa) - Der letzte Baustein zum Brexit-Vertrag steht. Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission haben sich auf den Entwurf einer politischen Erklärung zu den Beziehungen nach dem Brexit geeinigt. Das bestätigte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Das Vertragspaket zum EU-Austritt Großbritanniens soll am kommenden Sonntag bei einem EU-Sondergipfel endgültig von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt werden. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen.