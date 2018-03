Ermittler fassen gesuchten mutmaßlichen Sexualstraftäter

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos eines mutmaßlichen Sexualstraftäters ist in der Nacht ein Mann festgenommen worden. Es handele sich bei ihm um den Tatverdächtigen, meldete das Bundeskriminalamt am frühen Morgen auf Twitter. Ermittler des BKA und der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hatten gestern die Fotos eines Mannes veröffentlicht, der zwischen Oktober 2014 und Ende 2017 mehrfach zwei Kinder missbraucht haben soll. Zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt, dass eine «heiße Spur» auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter nach Viersen führe.