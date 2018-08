Erneut Erdbeben in Indonesien

Jakarta (dpa) - Die indonesische Insel Lombok ist erneut von einem schweren Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens lag nach Berechnungen der US-Erdbebenwarte USGS in einer Tiefe von knapp acht Kilometern im Nordosten der Insel. Über mögliche Schäden oder Opfer lagen zunächst keine Angaben vor. Lombok ist in den vergangenen Wochen bereits von mehreren schweren Beben erschüttert worden. Beim jüngsten Beben am 5. August starben rund 460 Menschen.