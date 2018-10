Erneuter Zwischenfall am Münchner Flughafen

München (dpa) - Am Flughafen München ist die Abfertigung am Terminal 2 zwischenzeitlich gestoppt worden. Eine männliche Person war vom Transitbereich unberechtigt in einen Teil des Flughafens gelangt, zu dem nur Flughafenmitarbeiter Zugang haben, wie die Bundespolizei am Abend unter Berufung auf den Flughafen mitteilte. Etwa eine halbe Stunde später schrieb sie auf Twitter: «Fahndung erfolgreich. Die Person wurde soeben durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen.» Der Betrieb im Terminal 2 läuft wieder.