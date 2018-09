Ernie und Bert doch nicht schwul? - Autor rudert zurück

New York (dpa) - Nach einem Interview, in dem «Sesamstraße»-Autor Mark Saltzman Ernie und Bert als schwul geoutet hatte, rudert er jetzt zurück: Es sei missverstanden worden, sagte Saltzman der «New York Times». Wie sein Lebensgefährte, Film-Cutter Arnold Glassman, und er selbst seien die beiden gegensätzliche Charaktere, die sich lieben. «In der Aufregung wurde daraus irgendwie: Bert und Ernie sind schwul», so der Autor. «Das ist ein Unterschied.» Er wolle die beiden nicht auf eine sexuelle Orientierung festlegen.