FC Barcelona zum 25. Mal spanischer Fußballmeister

La Coruna (dpa) - Der FC Barcelona hat das Double perfekt gemacht und sich in Spanien den 25. Meistertitel gesichert. Acht Tage nach dem Pokalsieg gewann das Fußball-Starensemble in La Coruna mit 4:2 und bleibt in der Primera Division in dieser Spielzeit ungeschlagen. Der Mann des Abends war einmal mehr der Argentinier Lionel Messi, der seine Saisontore 30, 31 und 32 schoss. D