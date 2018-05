FDP trifft sich zum Parteitag in Berlin

Berlin (dpa) - Hunderte Delegierte kommen heute in Berlin zum FDP-Parteitag zusammen. Schon vor dem offiziellen Start wollen die Liberalen sich bei einem Vortreffen mit dem Frauenmangel in den eigenen Reihen befassen und Ergebnisse einer Befragung unter weiblichen Parteimitgliedern vorstellen. Weniger als 22 Prozent der rund 63 000 FDP-ler waren zum Jahreswechsel Frauen. Parteichef Christian Lindner wird um 12.00 Uhr sprechen. Die Führungsriege will mit einem Leitantrag unter anderem für Investitionen in Digitales, ein Einwanderungsgesetz und lebenslanges Lernen werben.